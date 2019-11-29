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Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerden 'fedakarlık' çağrısına yanıt

Emeklilikte yaşa takılanlar, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin EYT açıklamasında yaptığı 'fedakarlık' çağrısına yanıt veriyor. EYT'liler bu akşam Twitter'da büyük bir etiket çalışması yapıyor

GÜNDEM 29.11.2019, 17:01
Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerden 'fedakarlık' çağrısına yanıt

Emeklilikte yaşa takılanlar, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin EYT açıklamasında yaptığı 'fedakarlık' çağrısına yanıt veriyor.

EYT'liler, 'fedakarlık' çağrılarına yanıt veriyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) öncülüğünde bugün Twitter'da büyük bir etiket çalışması yapılacak.

Çalışma ile ilgili EYT Derneği tarafından yapılan açıklamada şunlar denildi:

"TAG ETKİNLİĞİ

29 Kasım CUMA 21:00

Herşeyin bir BEDELİ vardır...

EYT, yıllarca bu BEDELİ ödemiştir.

Fazlasıyla fedakarlık yapan her daim EYT olmuştur...

EYT; HAKKIN HAKLIYA teslimini isteyendir..."

ulusal.com.tr

#Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt #fedakarlık
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