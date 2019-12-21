Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'lilerden İstanbul etkinliği

İstanbul'un çeşitli yerlerinde stand kurarak bilgilendirme yapan derneğin, bu hafta sonu yapacakları etkinlikler belli oldu.

21 Aralık ve 22 Aralık'ta saat 10.00 ve 18.00 saatleri arasında Avcılar Marmara Caddesi, Havuzlu Meydan'da Belediye Binası önünde toplanacak olan dernek üyeleri, açtıkları standla hem bilgi verecek hem destekçi toplayacak.

EYT SYDD Başkanı Gönül Baran Özüpak'ın Facebook üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

VAY BEN DUYMADIM !

VAY BEN GÖRMEDİM!

DEMEK OLMAYACAK.

İSTANBUL'DA BAZEN ANADOLU YAKASI, BAZEN AVRUPA YAKASI, BAZEN DE HEM ANADOLU, HEM AVRUPADAYIZ.

EYT SYD DERNEĞİ STANDIMIZ;

21-22 ARALIK SAAT 10.00-18.00 arası AVCILAR MARMARA CADDESI HAVUZ MEYDANI,BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDE OLACAKTIR.

SEN VARSAN DAHA GÜÇLÜYÜZ.

EYT SYDD YÖNETİM KURULU ADINA

BAŞKAN GÖNÜL BORAN ÖZÜPAK

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