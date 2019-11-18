Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerden 'kararlılık' mesajı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkan Yardımcısı Mustafa Avcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası önemli bir paylaşımda bulundu.

Avcı, paylaşımında kararlılık mesajı verdi.

Mustafa Avcı, şunları belirtti:

"Biz emeklilikte yaşa takılanlar yaşadığımız mağduriyetlerin ardından alanlarda salonlarda bugünkü duruma gelip ülkenin en büyük STK 'sı olana kadar tabiri caizse dişimizle, tırnağımızla alınterimizle varolma mücadelesi verdik. Sokaklarda broşür ve bildiri dağıtmakla başlayıp on kişilik yirmi kişilik guruplarla toplantılar düzenleyerek EYT davasının ana çizgilerini oluşturma ve temsilde sorumluluk duygusuyla her daim içinde olduk. EYTSYD DERNEĞİ'mizi kuruncaya kadar verdiğimiz mücadelenin ardından artık bizim bir tüzel kimliğimiz olmalı, bizi tüm siyaset sahnesinde muhatap almalılar diyerek elimizi taşın altına koyduk. İşte şimdi tüm ülkenin tanıdığı saygı duyduğu çok büyük bir emeğin alınterinin geleceğimizin savunucusu EYTSYDD yi kurduk. Atılan adımların doğruluğu geldiğimiz bu noktada apaçık ortadadır. Artık bu yolun dönüşü yok sizlerin desteğiyle omuz omuza vererek çıktığımız bu yoldan geri dönmeyeceğiz. Yapılan açıklamalara takılmadan ve şunu unutmadan belki siyasiler kanunları belirler ama halkın emeğini teslim etmede isteksiz olurlarsa onlarında siyasi geleceklerini bizler belirleriz.

UNUTMAYIN..!

Güç bizde artık bizler yurdun dört bir yanında dernekler kurarak Konfederasyon olmak için en büyük adımı attık. Masanın bir ucunda bizde bir söz söyleme hakkına sahip olacağız. Halkın gücü ve iradesinin karşısında kimse duramaz.

Sevgili Başkanımız Gönül Boran Özüpak'ın dediği gibi...

SONUNA, SONUÇ ALINCAYA KADAR MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ..

Son olarakta diyoruz ki....

BUGÜN GÖZYAŞLARIMIZDA YANIMIZDA OLMAYANLARIN YARINKİ GÜLÜŞLERİMİZDE YERİ OLMAYACAKTIR..."

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