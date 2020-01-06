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Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'lilerden milli bütçe tepkisi

Bu akşam kendilerine bütçe ayrılmayan EYT'liler, milli bütçeye karşı etiket etkinliği başlatacaklar. 

GÜNDEM 06.01.2020, 17:16
Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'lilerden milli bütçe tepkisi

EYT SYDD Başkanı Gönül Boran Özüpak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda tüm EYT'lileri, bu akşam 21:00'de, kendilerine verilmeyen bütçe hakkında düşüncelerini yazmaya çağırdı. 

Gönül Boran Özüpak, Twitter'dan paylaştığı gönderi şöyle:

TAG ETKİNLİĞİ

6 Ocak PAZARTESİ 21:00

EYT’ye bütçede ödenek yok diyenler, kendilerine geldi mi MİLLİ BÜTÇE’den bahsediyorlar.

Oysa MİLLİ olmak;

Kendi halkına yabancılaşmamak,
Hep beraber TÜRKİYE’yiz diyebilmek.

Değil miydi? 

Diye soracağız bu akşam.

ulusal.com.tr

#eyt #eyt sydd #etiket etkinliği #gönül boran özüpak
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