Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'lilerden milli bütçe tepkisi
Bu akşam kendilerine bütçe ayrılmayan EYT'liler, milli bütçeye karşı etiket etkinliği başlatacaklar.
GÜNDEM 06.01.2020, 17:16
EYT SYDD Başkanı Gönül Boran Özüpak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda tüm EYT'lileri, bu akşam 21:00'de, kendilerine verilmeyen bütçe hakkında düşüncelerini yazmaya çağırdı.
Gönül Boran Özüpak, Twitter'dan paylaştığı gönderi şöyle:
TAG ETKİNLİĞİ
6 Ocak PAZARTESİ 21:00
EYT’ye bütçede ödenek yok diyenler, kendilerine geldi mi MİLLİ BÜTÇE’den bahsediyorlar.
Oysa MİLLİ olmak;
Kendi halkına yabancılaşmamak,
Hep beraber TÜRKİYE’yiz diyebilmek.
Değil miydi?
Diye soracağız bu akşam.
ulusal.com.tr
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