Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerden önemli çalışma

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD), bugün Twitter'da büyük etiket çalışması yapılacağını açıkladı.

EYT Derneği'nden yapılan açıklamada şunlar denildi:

"TAG ETKİNLİĞİ

27 Kasım Çarşamba 21:00

Analizler, kombinasyonlar, formüller yapılmış hakkımızda..

Ama bir türlü işin içinden çıkılamamış..

EYT'li sayısını açıklayamayanların hangi verilerle bu hesaplamaları yaptığını soracağız bu akşam..."

ulusal.com.tr