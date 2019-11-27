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Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerden önemli çalışma

Hükümetin emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması sonrası EYT'liler bu akşam Twitter'da bir çalışma yapacak. Saat 21.00'deki çalışma için EYT Derneği tarafından yapılan açıklamada "EYT'li sayısını açıklayamayanların hangi verilerle bu hesaplamaları yaptığını soracağız bu akşam" denildi

GÜNDEM 27.11.2019, 16:40
Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerden önemli çalışma

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD), bugün Twitter'da büyük etiket çalışması yapılacağını açıkladı.

EYT Derneği'nden yapılan açıklamada şunlar denildi:

"TAG ETKİNLİĞİ

27 Kasım Çarşamba 21:00

Analizler, kombinasyonlar, formüller yapılmış hakkımızda..

Ama bir türlü işin içinden çıkılamamış..

EYT'li sayısını açıklayamayanların hangi verilerle bu hesaplamaları yaptığını soracağız bu akşam..."

ulusal.com.tr

#Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt
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