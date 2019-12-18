Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'lilerden yeni duyuru

EYT-SYDD Twitter Sorumlusu Funda Öncü, Twitter'dan paylaştığı gönderiyle takipçilerine bu akşam sosyal medyada etkinlik çağrısı yaptı.

Paylaşım şöyle:

Bu akşam 20 yıldır EYT’nin ÇEKTİĞİ ACININ DERİNLİĞİNİ İFADE ETMESİ AÇISINDAN SESSİZ ÇIĞLIK EYLEMLİLİĞİ yapacağız Twitter'da...

Ülkenin dört bir yanından SESSİZ ÇIĞLIKLARIMIZ yükselecek...

Yıllardır devam eden hak gaspının, hukuksuzluğun çözümü için “EYT’NİN SESSİZ ÇIĞLIĞINA SES OLUN...!” diyerek haykıracağız var gücümüzle...

‪EYT, hakkın çığlığıdır.

‬‪EYT, adaletin çığlığıdır.‬



EYT, vicdanın çığlığıdır.

‬‪EYT, emeğin ve alınterinin çığlığıdır.

‬Diyerek avazımız çıktığı kadar ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA HAYKIRACAĞIZ...

21.00'da Twitter'da buluşuyoruz.

@EytSydDernegi Twitter Sorumlusu Funda ÖNCÜ

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