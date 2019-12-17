Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'lilerden yeni duyuru

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, Twitter'dan yaptığı açıklamada bu akşam sosyal medya etkinliği yapılacağını duyurdu.

17 Aralık Salı günü 21.00'de başlayacak olan etkinlikte hak arayacaklarını belirten Özüpak, "Her seçim öncesi sözler verilip, sabredin çözeceğiz denilerek vatandaş kandırılmaz." dedi.

Açıklama şöyle;

TAG ETKİNLİĞİ

17 Aralık SALI 21.00

EYT mücadelesi; namuslu bir hak arayışıdır.

Maç oynanırken kural değiştirilmez.

Her seçim öncesi sözler verilip, sabredin çözeceğiz denilerek vatandaş kandırılmaz.

20 yıllık mağduriyet ile oyun oynanmaz...

ulusal.com.tr