Emeklilikte yaşa takılanlara EYT'lilere bir mağduriyet daha

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, FOX TV'ye değerlendirmelerde bulundu.

Röportaj ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdursun, şunları belirtti:

"Bugün FOX TV'de anlatacağım EYT'li, aynı zamanda ABO Aylık Bağlam Oranları mağduriyeti yaşıyor.

Sadece EYT'liler değil asgari ücret, yada ona yakın ücretle çalışanları düşük emekli maaşı sorunu bekliyor!

Aynı prim günüyle 1300 lira alan da var 2400 lira alan da"

EYT'LİLERE BİR MAĞDURİYET DAHA

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, şunları söyledi:

"Çalışan ve prim ödeyen kişilerin fazla prim günlerinin karşılığında ödüllendirilmesini bırakın cezalandırıldığı bir sistem var şu anda. Bu sistem şu anda hem Emeklilikte Yaşa Takılanları hem de tüm çalışanları mağdur ediyor. Şöyle bir örnek verelim, üç arkadaş aynı yaştalar, aynı fabrikada işe başladılar. Bir kişi çalışmayı çok fazla sevmiyor. 2000 yılına kadar 3600 günü tamamlamış ve emekli olacağı yaşı bekliyor. 2000 yılına kadar 3600 gününü tamamlayan kişi, yaklaşık olarak 2400 lira maaş alır. 2008'e kadar çalışan diğeri, yaklaşık 1800 lira maaş alır. Aralarında en çok çalışan, en çok prim gününe sahip olan kişinin maaşı da 1300 lira civarında olur."

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