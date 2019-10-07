Emine Bulut davasında iddianame hazırlandı

Kırıkkale’de eski eşini 10 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklayarak öldüren Fedai Varan 50 gün sonra hakim karşısına çıkacak.

'Tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme' suçundan ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası’ talebiyle yargılanacak Fedai Varan’ın duruşması 9 Ekim Çarşamba günü saat 09.00’da Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

İddianamede, Fedai Varan, Emine Bulut'un tekrar evlenmek istediğini söylemesi üzerine çocuğun velayetini kendisine vermesi ve kızını götürmemesini istediğini söyledi. Varan, maktülenin kendisine hakaret ettiğini belirterek, kendini kaybettiğini ve eski eşini öldürdüğünü iddia etti.

İddianamede yer alan tanık ifadeleri ise katil zanlısı Varan’ı yalanlıyor. Tanıklar, şüphelinin agresif bir tutumla kadınla tartışığını, maktülenin ise şüpheliyi sakinleştirmeye çalıştığını, şüphelinin eylemi gerçekleştirdikten sonra ''Bana çocuğumu göstermiyor, kahpeyi öldürdüm herkes duysun'' şeklinde bağırdığını belirttiler.

Annesinin babası tarafından öldürüldüğü olaya şahit olan 10 yaşındaki F.B.B ise ifadesinde annesinin babası ile görüşmesine engel olmadığını, WhatsApp mesaj kayıtları ve fotoğraflardan alınan bilgiye göre istediği zaman görüştüğünü söyledi.

Olayda kullanılan bıçak inceleme yapılmak üzere Kriminal incelemeye gönderildi. Bıçak üzerinde 6136 sayılı yasa kapsamında rapor geldiğinde ayrıca değerlendirme yapılacağı bildirildi.

İddianamede, şüphelinin çocuğuyla görüştürülmediği iddiasının yerinde olmadığı, Emine Bulut’un Varan’a yönelik herhangi bir hakaretinin bulunmadığı, haksiz tahrik altında işlenmiş gibi göstermek amacıyla bu şekilde beyanda bulunduğu ve itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.

Katil zanlısı maktülenin görüştükleri kafede konuşmak istemesine rağmen dışarıda konuşmak istediğini belirterek önceden tasarladığı eylemi, daha kolay gerçekleştirebileceği için maktüleyi iş yeri dışına çıkardığını, maktülenin tekrar kafeye doğru kaçması üzerine, şüphelinin maktüleyi yakalayarak boğazını kesmek ve vücudunun çeşitli yerlerine bıçak sokmak suretiyle ''tasarlayarak ve canavarca hisle adam öldürme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Emine Bulut, davası avukatı Turgay Özcan, sanığın kötü hayat yaşardı şeklinde bir savunma yaptığını belirterek, en ağır cezayı çekmesi için elimizden geleni yapacağız dedi. Özcan, birçok avukatın savunmayı reddettiği katil zanlısı Fedai Varan’ı ise özel olarak tuttuğu avukatın savunacağını söyledi.

Avukat Turgay Özcan, "Aldığımız bir karar var. Dava bize geldiği andan itibaren hep beraber burda bize başvurulan herkese gerekli bilgiyi veriyoruz. Gerçeklerin üzerinden haber yapılmasını istiyoruz. Bu dosya karşı tarafın iddiaları üzerinden değil gerçekler üzerinden yürüyecek. Sanıklar kızlarından dolayı bu bulusma gerçekleşiyor. Kızı kullanarak bu cinayeti işliyor. Fedainin iddia ettiği şeyler ispatlanmadı. Fedai ile emine evli değiller, boşanmışlar. Fedai kendisini kurtarmak amacıyla çamur atıyor. Çarşamba günü bu duruşmadan en ağır cezanın çıkmasını bekliyoruz." dedi.

HABER: BERFİN BAKAY

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