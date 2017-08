Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, "Geçmiş yıllardaki kazalara göre, can kayıplarında çok büyük oranda düşüşler var ancak 5 günde maalesef 45 civarında vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu düşüşleri önemli görüyoruz. Bizim için tek insanımızın dahi hayatını kaybetmesi çok büyük bir olaydır. Hiçbir insan bu acıyı yaşasın istemiyoruz. Bizim önceliğimiz ceza yazmak değil. Vatandaşlarımızın, zaten hassaslar, hassasiyetlerini daha üst seviyeye çıkarabilmek için gayret ediyoruz" dedi.

Eskişehir-Bursa karayolundaki trafik kontrol ve uygulama noktasını ziyaret eden Altınok, Vali Özdemir Çakacak, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu tarafından karşılandı.



Altınok, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk yaşanan trafik uygulama noktalarını ziyaret ettiğini söyledi.



Yolculuk yapacak vatandaşları, trafikte dikkatli olmaları konusunda uyaran Altınok, şöyle konuştu:



"Kurban Bayramı'nda kazaların olmasını hiç arzu etmiyoruz, bu nedenle büyük bir gayret içindeyiz. Yeni bir sloganımız var; 'Frene değil, kurala güvenin.' İnsanlarımızın trafik kurallarına uyması ve bayramın bayram tadında, acılar yaşanmadan, herkesin arzu ettiği yolculuğu kazasız, belasız yaparak sevdiklerine kavuşabilmesi adına biz İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü olarak, Jandarma Genel Komutanlığında çalışan arkadaşlarımız, illerde valilerimizin öncülüğünde, emniyet teşkilatımızın sadece trafik ekipleri değil trafiğe katkı verdiğimiz diğer birimlerdeki arkadaşlarımızla birlikte çok yoğun bir şekilde yol ve trafik uygulamalarında bulunuyoruz. Bizim önceliğimiz ceza yazmak değil, vatandaşlarımızın, zaten hassaslar, hassasiyetlerini daha üst seviyeye çıkarabilmek için gayret ediyoruz. Vatandaşlarımız da bize bu konuda gerekli katkı ve desteği veriyorlar."



Altınok, kaza istatistik bilgileriyle ilgili çok iyi geri dönüşler aldıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:



"Bütün karayollarında her alanda emniyet ve jandarma teşkilatlarının personeli var gücüyle çalışıyor. 5 günlük verileri sabah saatlerinde arkadaşlarımdan aldım. Geçmiş yıllardaki kazalara göre, can kayıplarında çok büyük oranda düşüşler var ancak 5 günde maalesef 45 civarında vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu düşüşleri önemli görüyoruz. Bizim için tek insanımızın dahi hayatını kaybetmesi çok büyük bir olaydır. Hiçbir insan bu acıyı yaşasın istemiyoruz. Yaşamaması için de bütün gayretimizi gösteriyoruz."



Emniyet Genel Müdürü Altınok ve beraberindekiler, daha sonra Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.