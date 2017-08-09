Emniyet Genel Müdürlüğü, CHP'li Tezcan'ın 'Başkanlık Ulusal Güvenlik Birimi' iddiasına ilişkin "Emniyet Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin bilgi istemesi halinde Sayın Milletvekiline gerekli bilgiler verilebilirdi" açıklaması yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın, "Bir mahkemeye sunulan tutanakta bulunduğunu ve devletin böyle bir birimi olmadığını" iddia ettiği "Başkanlık Ulusal Güvenlik Birimi"nin, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı "Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü"nün kısaltması olduğu bildirildi.



Emniyet Genel Müdürlüğünden, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan'ın, "Bir mahkemeye sunulan tutanakta bulunduğunu ve devletin böyle bir birimi olmadığını" iddia ettiği "Başkanlık Ulusal Güvenlik Birimi" ile ilgili basında yer alan haberler üzerine yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamada, Bakanlar Kurulunun 14 Mart 2016 tarihli kararına istinaden 12 Mayıs 2016 tarihli İçişleri Bakanlığının oluruyla, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde "Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü" kurulduğu belirtildi.



FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, KOM Daire Başkanlığının bünyesinde oluşturulan bilgi havuzunun, adli makamların taleplerine cevap vermek üzere İl KOM birimlerinin sorgulamasına açıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Habere konu olan tutanaktaki ikinci maddede yazılı '29.09.2016 tarihinden itibaren Dairemize gönderilerek Analiz Şube Müdürlüğümüzde toplanan FETÖ/PDY kapsamında merkez ve taşra KOM birimlerimizce yürütülen soruşturmalarda adı geçenleri gösterir.' ibaresiyle verinin KOM Daire Başkanlığı veri tabanında yer aldığı açıkça bellidir ve muhatabı il cumhuriyet başsavcılıkları ile mahkemeler tarafından bilinmektedir. Ayrıca, tutanaktaki 'Başkanlık Ulusal Güvenlik' ibaresi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 'Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün kısaltmasıdır. Başkanlık ibaresi ise KOM Daire Başkanlığını ifade etmektedir. Kamuoyunu yanlış bilgilendirmemek adına Emniyet Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin bilgi istemesi halinde Sayın Milletvekiline gerekli bilgiler verilebilirdi."