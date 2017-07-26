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Emniyet, Whatsapp ihbar hattı uygulamasını kaldırdı

Emniyet Müdürlüğü, Valililik talimatıyla WhatsApp'tan vatandaşlar tarafından yapılan trafik ihbar hattı uygulamasını kaldırdı.

Emniyet, Whatsapp ihbar hattı uygulamasını kaldırdı

Emniyet Müdürlüğü, Valililik talimatıyla WhatsApp'tan vatandaşlar tarafından yapılan trafik ihbar hattı uygulamasını kaldırdı.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlar tarafından video veya fotoğraf olarak kayıt yaparak çeşitli programlar WhatsApp ve viber üzerinden  anlık olarak telefon numaralarına iletilen, trafikte can ve mal güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü ve araçların görüntülerinin, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun maddelerinden değerlendirilerek trafik görevlileri tarafından gerekli ceza işlemlerinin yapılması için 17 Eylül 2015'te faaliyete geçirilen whatsapp ihbar hattı uygulaması kaldırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
 

Etiketler; #emniyet #whatsapp
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