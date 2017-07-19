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Emniyette terfi ve emeklilikler açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğünce 185 emniyet müdürü ile 53 emniyet amiri emekliliğe sevk edildi. 94 ikinci sınıf emniyet müdürü, birinci sınıf emniyet müdürlüğüne terfi ettirildi.

Emniyette terfi ve emeklilikler açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Yüksek Değerlendirme Kurulu (YDK) ve Merkez Değerlendirme Kurulu (MDK) kararlarıyla 185 emniyet müdürü ile 53 emniyet amiri emekliliğe sevk edildi.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, her iki kurul tarafından terfileri uygun görülen ve emekliye sevk edilmesi kararlaştırılan emniyet personeli belli oldu.

YDK tarafından yapılan değerlendirme sonucu 96 birinci sınıf, 50 ikinci sınıf, 34 üçüncü sınıf, 5 dördüncü sınıf emniyet müdürü ile 53 emniyet amirinin emekliliğe sevk edilmesine ilişkin karar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından onaylandı.

Aynı karar kapsamında, 94 ikinci sınıf emniyet müdürü birinci sınıf rütbesine, 168 üçüncü sınıf emniyet müdürü ikinci sınıf rütbesine, 191 dördüncü sınıf emniyet müdürü üçüncü sınıf rütbesine, 290 emniyet amiri de dördüncü sınıf emniyet müdürü rütbesine terfi etti.

173 başkomiser emniyet amirliği rütbesine terfi ettirildi

MDK kararına göre de 173 başkomiser emniyet amirliği rütbesine, 80 komiser başkomiserlik rütbesine ve 224 komiser yardımcısı komiserlik rütbesine terfi ettirildi.

Açıklamada personelin, terfilere ilişkin bilgileri PolNet sayfasından kullanıcı adı ve şifrelerini girerek öğrenebilecekleri belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #emniyet #terfi #emekli #Emniyet Genel Müdürlüğü
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