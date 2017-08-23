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Emniyetten centilmenliğe gölge düşüren taraftara yakın takip

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı, centilmenliğe gölge düşürecek her türlü tutum ve davranışı 7 gün 24 saat esasına göre takibe aldı, 2 kişi bir yıl süreyle spor müsabakalarından men edildi.

Emniyetten centilmenliğe gölge düşüren taraftara yakın takip

Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında 6 Ağustos'ta Samsun'da oynanan Turkcell Süper Kupa maçında yaşanan olaylar, sporda şiddeti gündeme getirdi.

Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı da 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un gereği olarak çalışmalarını yoğunlaştırdı.

7 gün 24 saat takip
Başkanlık, spor gösterileri ve futbol karşılaşmalarında şiddeti ve taşkınlıkları engellemek maksadıyla seyirci, taraftar, oyuncu ve tüzel kişilerin sosyal medya platformları üzerinde yaptıkları paylaşımları, 7 gün 24 saat esasıyla takip etmeye başladı.

Kişi ya da takımlara yönelik küfür içeren, gerçek ya da tüzel kişinin manevi şahsiyetini tahkir eden, taammüden ve müessir fiil oluşturulabileceği değerlendirilen söylemler, müzahir grubu veya taraftarları galeyana getirmeyi hedefleyen kişi ve oluşumlar mercek altına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından koordineli yürütülen çalışmalar neticesinde, haklarında adli kontrol kararı verilen 2 kişi, bir yıl süreyle spor müsabakalarından men edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Emniyet Genel Müdürlüğü #Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı
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