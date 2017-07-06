Van'da PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Emrah Ceylan, Aydın'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine şehidin eşinin sözleri damgasını vurdu.

Van'da şehit olan uzman çavuş Emrah Ceylan, ebediyete uğurlandı.



3 Temmuz günü Van-Hakkâri karayolunun güvenliğini sağlamak için mayın ve patlayıcı araması sırasında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıkmıştı. PKK'lıların saldırısında yaralanan uzman çavuş Ceylan, tedavi gördüğü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesinde şehit oldu.



Ceylan'ın naaşı Van'dan havayolu ile Denizli Çardak Havaalanına götürüldü.



Havalimanında yapılan karşılama töreninin ardından Ceylan'ın naaşı helallik alınmak üzere Merkezefendi Adalet Mahallesi'ndeki babaevinde götürüldü.



Terör örgütü pkk'ya tepki gösteren şehidin eşi Senem Ceylan "Kimse ağlamasın, onu ben uğurladım." diyerek ağıt yaktı.



Kahraman mehmetçiğin naaşı, binlerce vatandaşın katıldığı cenaze töreni sonrası Aydın'ın Karacasu ilçesinde toprağa verildi.







ulusal.com.tr