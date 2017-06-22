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"Enayi" dövmeli kişi serbest bırakıldı

İstanbul Taksim’de 24 yaşındaki üniversiteli genç kızın baygın bulunmasının ardından çevre esnafının iddiası üzerine gözaltına alınan ’enayi’ dövmeli Adem Akkoç, Beyoğlu Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

"Enayi" dövmeli kişi serbest bırakıldı

Taksim'de sırt üstü baygın olarak yatan 24 yaşındaki genç kız, dün sabah saatlerinde kameralara yansıdı. Görgü tanıkları, genç kıza bir kişinin uyuşturucu verdiğini daha sonra oradan ayrıldığını söyleyerek alnında 'enayi' yazdığını da eklediler. 

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda araştırma yürüttü. Kaldığı adresini belirledikleri Adem Akkoç adlı kişiyi Bereketzade Mahallesi Simsir Sokak'ta gözaltına alarak emniyete götürdü. Adem Akkoç sorguya alındı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Beyoğlu Asayiş Şube Müdürlüğü’nde ifade veren genç kadının Adem Akkoç hakkında şikayetçi olmadığı öğrenildi. 

Akkoç, işlemlerinin tamamlanmasının ardından gece saatlerinde serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bonzai #enayi #taksim
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