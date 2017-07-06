Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo, Başbakan Yardımcısı Canikli ve Diyanet İşleri Başkanı Görmez eşliğinde Kocatepe Camisi'ni ziyaret etti.

Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez eşliğinde Kocatepe Camisi'ni ziyaret etti.



Camide namaz kılan konuk Cumhurbaşkanı Widodo ve eşi Iriana Joko Widodo, daha sonra cami görevlilerince okunan Kur’an-ı Kerim'i dinledi.



Konuk Cumhurbaşkanı Widodo’ya, Prof. Dr. Görmez, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tarihi hakkında, Kocatepe Camisi İmam Hatibi İsmail Coşar da camiye ilişkin bilgi verdi.



Widodo, Görmez’e Kur’an-ı Kerim ve ülkesine ait kıyafet hediye etti. Görmez ise konuk Cumhurbaşkanı Widodo’ya Hilye-i Şerif takdim etti.



Cami ziyaretinin ardından Türkiye’de yaşayan Endonezyalılarla caminin sergi alanında bir araya gelen Widodo, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Konuk Cumhurbaşkanı Widodo ve heyet ziyaretin ardından camiden ayrıldı.