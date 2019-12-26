Enerji kimlik belgesi nedir ve kimlerin alması gerekiyor? Enerji kimlik belgesi alımı için son bir hafta

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği" kapsamında, mesken olarak kullanılan tüm binaların enerji verimliliğini artırmak amacıyla alınması zorunlu hale getiren Enerji Kimlik Belgesi uygulamasında, yapıların enerji sınıfı A,B,C,D,E,F,G olarak gösteriliyor. A sınıfı belgeler en verimli, G sınıfı belgeler ise en düşük verimli seviyeyi belirtiyor.

Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın, yönetmelikler tam anlamıyla uygulanmaya başlayıp denetim mekanizmaları etkili bir şekilde devreye girdiğinde ısı yalıtımı uygulamalarının, vatandaşa, sektöre ve ülke ekonomisine katkısının büyük olacağını belirterek, “Türkiye’deki binaları ısı yalıtımlı hale getirerek, ülkemizin toplam enerji faturasını yaklaşık yüzde 15 azaltmamız mümkün.” değerlendirmesinde bulundu.

Bina sahipleri ve yöneticiler, EKB'yi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine başvurarak alabiliyor.

Türkiye’de mesken olarak kullanılan tüm binalara alınması yasal zorunluluk olan Enerji Kimlik Belgesi (EKB) başvuruları için son haftaya girildi.









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