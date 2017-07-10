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Engelli memur alımı yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından, temmuz ayındaki engelli memur adaylarının merkezi yerleştirme işlemi kapsamında 2 bin 545 kadroya atama yapılacağı bildirildi.

Engelli memur alımı yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından, temmuz ayındaki engelli memur adaylarının merkezi yerleştirme işlemi kapsamında 2 bin 545 kadroya atama yapılacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, engelli memur alımları için adayların 12-21 Temmuz tarihlerinde tercih yapacağı belirtildi.
Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarınca engelli personel alımı amacıyla Devlet Personel Başkanlığına bildirilen kadroların mevzuata uygunluk açısından incelendikten sonra tercih kılavuzu yayımlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Engelli memur adaylarının başvuruları 12-21 Temmuz 2017'da ÖSYM Başkanlığı tarafından 'www.osym.gov.tr' internet adresi üzerinden alınacaktır. Bu yerleştirmelerde, lisans düzeyinden bin 348, önlisans düzeyinden 507, lise düzeyinden 444, ilköğretim düzeyinden 246 olmak üzere toplam 2 bin 545 kadroya atama yapılacaktır."


Kaynak: AA
Etiketler; #engelli #memur #alımı #çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
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