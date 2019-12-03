Engelliler sorunlarına çözüm istiyor

Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Türkiye’de 6,9 milyon engelli yaşıyor. İşsizlik, eğitime katılamama, toplumdan soyutlanma gibi birçok sorunları bulunuyor.

Fiziksel koşulların engellilere uygun hale getirilmesi gerekiyor. Burada gördüğünüz ATM’de engellilerin geçebilmesi için rampa bulunmuyor.

Görme engelliler, bastonlarıyla sarı şeritleri takip ederek yürüyor. Burada gördüğünüz gibi bazı yerlerde şeritlerin devamı gelmiyor.

Engelliler, onlara ayrılan park yerlerinin işgal edilmesinden şikayetçi. Çözüm için vatandaşlardan bilinçli davranmalarını talep ediyorlar.

6,9 milyon engellinin istihdam oranı yüzde 3. Engelliler, işsizliğe bir çözüm bulunmasını talep ediyor.

Engelliler, vatandaşlardan empati kurmalarını bekliyor.

HABER: BUSE GENÇTÜRK KAMERA: UĞUR PİDECİ

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