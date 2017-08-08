Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne atanan 82 engelli yurttaş, yargı kararlarına rağmen hala iş başı yapamadı. Engelliler Konfederasyonu öncülüğünde Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan engelli yurttaşlar, Melih Gökçek’i kamuoyuna şikayet etti

Engelli yurttaşlar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i protesto etti.



24 Ağustos 2016 tarihinde Engelli Kamu Personeli Yerleştirme çerçevesinde 5 binin üzerinde engelli, kamu personeli olarak atandı.



Atananların büyük bir çoğunluğu iş başı yaptı. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne atanan 82 engelli yurttaş hala göreve başlatılmadı.



Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, engelli yurttaşların atamalarının iptali için Devlet Personel Başkanlığı’na karşı idari yargıda iptal davası açmış fakat bu davayı kaybetmişti.



Yargı kararlarına rağmen ataması yapılmayan engelli yurttaşlar Engelliler Konfederasyonu öncülüğünde Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı.



Eyleme CHP Ankara Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri ve Engeliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli de destek verdi.



Eylemde işlerine başlatılmayan 82 engelli yurttaş adına açıklamayı Onur Kaya yaptı.



HABER: TANSEV KARA

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