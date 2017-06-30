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Enis Berberoğlu'ndan mahkemeye yanıt
Enis Berberoğlu'ndan mahkemeye yanıt

Enis Berberoğlu'ndan mahkemeye yanıt

MİT TIR'ları davasında casusluk ile FETÖ'ye yardım ve yataklıktan 25 yıl hapis cezası alan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, mahkemenin gerekçeli kararına yanıt verdi. Mahkemenin delil kararttığını belirten Berberoğlu, “Cumhurbaşkanı'nı yabancı yargıçlara yargılatma kastım asla olmadı” dedi.

Enis Berberoğlu'ndan mahkemeye yanıt

Durdurulan MİT TIR'larının görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla tutuklanan Enis Berberoğlu avukatları aracılığı ile açıklama yayınladı.

'Siyasal ve askeri casusluk' ve 'FETÖ'ye yardım ve yataklıktan' 25 yıl hapis cezası alan CHP İstanbul Milletvekili Berberoğlu, mahkemenin gerekçeli kararına yanıt verdi.

MİT TIR'ları haberinin Cumhuriyet'ten önce Aydınlık Gazetesi'nde yayınlandığını söyleyen Berberoğlu, mahkemenin delil kararttığını vurguladı.

”MAHKEME DELİL KARARTTI: Mahkeme'nin gerekçeli kararında, MİT TIR'ları haberinin Cumhuriyet'ten önce çıktığı tek yayın organı olarak Aydınlık Gazetesi gösterildi, gerçek saklandı. Çünkü ben, bu haberin fotoğraflı olarak ayrıntılı şekilde çıktığı 12 ayrı gazeteyi Mahkeme'ye kanıt olarak sundum. Ayrıca gerekçeli kararda, soruşturma kapsamında Aydınlık Gazetesi'nin yöneticisinin alınan ifadesinde geçen 'Haberi, Suriye politikasını eleştiri amacıyla bastık. Cumhuriyet Gazetesi bizden 1.5 yıl sonra yayınladı' diye özetlenebilecek açıklamasına hiç değinilmedi. Mahkeme bu tutumuyla delil karartmış oldu"

Mahkemenin 'Cumhurbaşkanı'nı Uluslararası Savaş Mahkemesi'nde yargılatma kastı' iddiasına da yanıt veren Berberoğlu, “Böyle bir kastım ve niyetim asla yok, hiç de olmadı” dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #mit #tır #fetö #enis berberoğlu
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