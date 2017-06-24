CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nu 25 yıla mahkum eden mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, "Erdoğan'ı savaş suçlusu olarak yargılatmak istediler" ifadelerine yer verildi. Aynı zamanda haberin daha önce Aydınlık gazetesinde yayınlanmasına ilişkin savunmalara da yanıt verildi.

İstanbul, 14. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nu tutuklama gerekçesini açıkladı.



Kararda, o tarihte CHP Genel Başkan Yardımcısı görevinde bulunan Berberoğlu'nun, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde milletvekili adayı olduğu vurgulandı. Berberoğlu'nun görüntüleri vermesindeki amacın "Erdoğan'ı savaş suçlusu olarak yargılatmak" olduğu belirtildi.



"ERDOĞAN'I YARGILATACAKLARDIR' Sanık Can Dündar tarafından gazetesinde yayınlanarak başta Cumhurbaşkanı olmak üzere iktidarda bulunan hükümetini, 'MİT tırarıyla Suriye'deki terör örgütlerine silah yardımı yapılıyor.' şeklindeki algı operasyonuyla kamuoyu nezdinde yıpratmak, cezai soruşturmalara maruz bırakmak, ulusal ve uluslararası alanda özellikle Cumhurbaşkanı'nı savaş suçlusu olarak yargılanmasının önünü açmak, buna ortam sağlamaya çalışmaktır. "



İddianamede o dönemdeki iç ve dış olayların da ulusal güvenlikle ilgili olduğu vurgulandı. Mahkeme, "Haber daha önce Aydınlık gazetesinde yayınlanmıştı" savunmasına da yanıt verdi.



TIR'ların durdurulduğu 19 Ocak 2014'den iki gün sonra Aydınlık gazetesinde haber yapılarak, bir TIR'a ve kasa içerisindeki top mermilerin olduğu iddia edilen görüntülere yer verildiği, haberde bunun haricinde bir bilgi, belge ve görüntünün yer almadığı anlatıldı. Sanık Can Dündar tarafından yapılan haberde ise Aydınlık gazetesindeki görüntülerden çok daha farklı bilgi ve belgelerin olduğu, hatta Dündar'ın kendi ifadesi ile "haber değeri taşıdığı"nın anlaşıldığı kaydedildi.



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