84 yaşında hayata gözlerini yuman Aydın, Hürriyet’in eski yazarlarından Oya Berberoğlu ve Bayram Aydın’ın babasıydı.
Hürriyet'in haberine göre, Murat Aydın’ın cenazesi bugün ikindi namazının ardından Küçükköy Merkez Cami'sinden kılınacak olan namazın ardından Sarıyer Demirciköy mezarlığına defnedilecek.
BERBEROĞLU CENAZEYE KATILACAK
Berberoğlu'nun cenazeye katılabilmesi için izin çıktı.
Berberoğlu yarın saat 18.00'e kadar evinde kalabilecek.
ulusal.com.tr
Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun kayınpederi Murat Aydın dün gece vefat etti. Bu arada Berberoğlu'nun cenazeye katılabilmesi için izin çıktı. Berberoğlu yarın saat 18.00'e kadar evinde kalabilecek.
84 yaşında hayata gözlerini yuman Aydın, Hürriyet’in eski yazarlarından Oya Berberoğlu ve Bayram Aydın’ın babasıydı.