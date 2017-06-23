Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun kayınpederi Murat Aydın dün gece vefat etti. Bu arada Berberoğlu'nun cenazeye katılabilmesi için izin çıktı. Berberoğlu yarın saat 18.00'e kadar evinde kalabilecek.

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