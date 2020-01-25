Enkazın altında muzice kurtuluş

Uzun süre kurtarılmayı beklediler. Onlar beton yığınların altında, ekipler enkazın üstünde onları çıkarmak için canla başla çalıştılar.

Kimi saatlerce kaldı. Aç ve susuz. Sesini duyurmak için bekledi.

Enkazın altında kalanlara hızlı bir şekilde ulaşmak için, Jandarma arama kurtarma ekipleri, pür dikkat çalıştı. Gergin bekleyiş vardı. Herkes iyi bir haber bekliyordu.

Uzun uğraşlar sonucu 40'dan fazla yurttaş enkazın altından çıkarıldı.

Bölgeye en hızlı şekilde ulaşan Ulusal Kanal muhabiri Ekrem Demir de sıcak görüntüleri anlattı.

Kimi baygındı kimi de bulunduğu yerde biri var mı yok mu tarif etmeye çalıştı.

Enkazdan çıkarılanlar en hızlı şekilde hastaneye ulaştırıldı.

Hastanede tedavi gören vatandaşlar da o anları anlattı.

Kimi de korkudan ne yapacağını şaşırdı. Can havliyle pencereden atladı.

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