Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan eski MİT mensubu Enver Altaylı, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde gözaltına alınarak Ankara'ya getirildi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu Enver Altaylı, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde dün gözaltına alındı.
Altaylı'nın sorgusu sürüyor
Soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya dün akşam saatlerinde getirilen Altaylı'nın Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Eski MİT mensubu Enver Altaylı FETÖ soruşturması kapmasında Antalya’da gözaltına alınarak Ankara'ya getirildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan eski MİT mensubu Enver Altaylı, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde gözaltına alınarak Ankara'ya getirildi.
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