Enver Cenk Şahin'den teşekkür mesajı

Barış Pınarı Harekâtı'na destek oldu, kulübü tarafından sözleşmesi feshedildi. Ancak Türkiye onu yalnız bırakmadı.

Almanya İkinci Futbol Ligi ekibi St. Pauli'deki sözleşmesi karşılıklı feshedilen milli futbolcu Enver Cenk Şahin, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

25 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesaplarından mesaj yayımladı. Şahin, mesajında Türk olmakla gurur duyduğunu ifade etti.

"Bu noktaya ülkemin toprakları, takımları ve bana güvenen hocaları ile geldim. Türkiye'den ayrıldığım ilk günden bugüne kadar bir an olsun Türklüğümden gocunmadım, her zaman gururla Türk'üm dedim. Çok şükür bu gururu bu kez bana inanan, arkamda duran tüm ülkem sayesinde tekrar yaşadım. Kulüple olan sözleşmem karşılıklı olarak feshedildi. Desteğini hissettiren herkese teşekkür ederim."

"Barış Pınarı Harekâtı" paylaşımlarıyla terör propagandası yapanlar ise tek tek yakalanıyor.

Adana'da, harekâta yönelik çeşitli sosyal paylaşım siteleri üzerinden provokatif paylaşımda bulunan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Kimlikleri belirlenen zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kara propaganda yaptıkları belirlenen 46 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar daha sonra emniyete götürüldü.

ulusal.com.tr