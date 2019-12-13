Erdal Eren hala 17 yaşında!

Yer Ankara... Bundan tam 39 yıl önce 17 yaşında idam edilerek hayata gözlerini yumdu Erdal Eren.



Türkiye 12 Eylül faşizmine giderken, Erdal Eren lisede bir öğrenciydi.



2 Şubat 1980 günü ODTÜ öğrencisi Sinan Sumer'in öldürülmesini protesto eden gençler arasındaydı.



Gösteriler sırasında er Zekeriya Önge, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen bir kurşunla sırtından vurularak öldürüldü. Askeri şehit eden kurşunun G-3 kurşunu olduğu ortaya çıktı. Olaydan sonra protesto gösterisine katılan gençlerden 24'ü gözaltına alındı. Erdal Eren de, gözaltına alınanlar arasındaydı. Eren'in Zekeriya Önge'yi öldürdüğü iddia ediliyordu. Ancak hiçbir somut delil yoktu.



Ancak Eren yine de yargılandı. Tarihin en hızlı yargılamalarından biri yapıldı. Erdal Eren, 19 Mart 1980’de idama mahkum edildi.



O, idam kararını bile ''faşizme ölüm halka hürriyet'' sloganıyla karşıladı.



Erdal Eren'in idam edilmemesi için dünyanın dört bir tarafından tepkiler yükseldi, imzalar toplandı. Ancak hiçbiri etkili olamadı. Mahkeme kararını önceden vermişti. Darbenin lideri Kenan Evren'in Erdal Eren için söylediği ''asmayalım da besleyelim mi'' sözü hafızalara kazındı.



17 yaşındaki Erdal Eren'in yaşı, mahkeme kararıyla yükseltilerek idam edildi.



ulusalkanal.com.tr