Erdoğan: 2022'den itibaren her yıl bir denizaltımız daha hizmete girecektir

Yeni Tip Denizaltı Projesi’nin birinci gemisi "Piri Reis"in havuza çekme ve beşinci gemi olan "Seydi Ali Reis"in ilk kaynak töreni" Gölcük Tersane Komutanlığında yapıldı.

İlk millî denizaltının 2022'de hizmete girmesi öngörülüyor. 2027 yılına kadar 7 denizaltının Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi hedefleniyor.

Törenin açılış konuşmasını Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptı.

Erdoğan, yeni Tip Denizaltı projesinin 5'inci gemisi olan Seydi Ali Reis'in ilk kaynağını yapan da oldu.

Törende konuşan Erdoğan, Doğu Akdeniz üzerindeki planlara dikkat çekti.

Kararlılık vurgusu yapan Erdoğan, gerekirse Libya'ya askeri desteği arttırılabileceğini söyledi.

Mutabakatı eleştiren muhalefet partilerine de yanıt verdi Erdoğan.

ASELSAN Piri Reis ile haberleşme sistemleri alanındak ilk defa denizaltı platformuna yönelik haberleşme sistem çözümü tedarik etti. Çok sayıda Harici ve dahili haberleşme sistemeleri geliştirildi.

İhtiyaç duyulan alt sistemlerin tamamını kapsayan Entegre Muhabere Sistemi, su altı ve üstü ses ve veri haberleşmesini sağlıyor.

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