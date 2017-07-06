Almanya'da yayımlanan Die Zeit'e röportaj veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilginç bir soru ile karşı karşıya kaldı. Alman muhabir, Cumhurbaşkanı'na "ABD Başkanı Donald Trump'a mı yoksa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mi daha çok güven hissediyorsunuz?" diye sordu. Erdoğan soruya "Saatli" yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Almanya'da haftalık yayımlanan Die Zeit'e konuştu.



Alman gazeteci röportaj sırasında Erdoğan'a dikkat çeken bir soru yöneltti. Muhabirin yönelttiği soru "ABD Başkanı Donald Trump'a mı yoksa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mi daha çok güven hissediyorsunuz?" oldu.



Erdoğan'ın bu tuzak soruya verdiği yanıt dikkat çekti.



"BİZ TÜRKİYE'YİZ: Şimdi böyle bir tercihle bizi karşı karşıya bırakmayın, böyle bir hakkınız yok. Biz Türkiye'yiz. Biz Amerika'yla da münasebetlerimizi en iyi şekilde geliştiririz, Rusya'yla da aynı şekilde geliştiririz. Bizim Amerika'yla aramızdaki mesafe 10 saattir, Rusya'yla aramızdaki mesafe 2.5 saattir. Biz Rusya'yla kıyıdaşız Karadeniz'de. Şu anda turizmde Almanya'dan sonra Rusya ikinci sırada, belki birinci sıraya çıkmıştır. Bizim Rusya'yla aramızda şu anda 100 milyar dolarlık bir hedefimiz var dış ticaret hacminde. Şu anda bizim ABD ile olan dış ticaret hacmi ciddi bir şekilde düştü. Şimdi dünyada her ülke kendi çıkarlarını düşünüyor. Elbette biz de. Şu anda bizim enerjimizin birinci sırada tedarikçisi Rusya'dır. Şimdi ortak Türk Akımı Projesi'ni hayata geçiriyoruz, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ni kuruyoruz, inşallah 2023'te onu hayata geçireceğiz; bunlar tabii bizim birbirimizle olan ilişkilerimizi çok daha güçlü hale getiriyor."



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