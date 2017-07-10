Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabul etti. Liderlerin Suriye konulu görüşmesi 1 saat 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün akşam Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabul etti. Tarabya'daki Huber Köşkü'ndeki kabul 1 saat 40 dakika sürdü.



Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a dün akşam 22. Dünya Petrol Kongresi kapsamında Dewhurst (Diyuvhörst) ödülü verildi. Ödül töreninin ardından ise Bakan Tillerson Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.



Basına kapalı yapılan görüşmenin ana konusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20 zirvesi dönüşü uçakta açıklamıştı. Erdoğan, Tillerson ile görüşmesinin gündeminde Suriye ve Irak'taki gelişmeler olduğunu söylemişti.



Tillerson dün ayrıca mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile de basına kapalı olarak görüşmüştü.



ulusal.com.tr