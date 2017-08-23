Erdoğan, ABD Savunma Bakanı Mattis'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Savunma Bakanı James Mattis'i kabul etti.



Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulü, bir saat 10 dakika sürdü.



Kabulde, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.