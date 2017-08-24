Amerika Savunma Bakanı James Mattis'in Ankara temaslarında PKK/PYD ana gündem maddesiydi. Mattis'in önüne PKK/PYD'den çıkan silahların fotoğrafları koyuldu. Ankara, Washinton'un PKK/PYD olan ilişkisi nedeniyle rahatsızlığını Mattis'e iletti.

Amerika Savunma Bakanı James Mattis'in Ankara temaslarının ayrıntıları ortaya çıktı. Mattis'in oturduğu masaya PKK'dan ele geçirilen silahların fotoğrafları konuldu. Amerikalı bakana Türkiye'nin rahatsızlıkları iletildi.



Mattis önce Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüştü. Sonra da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmeye, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.







Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mattis'e Amerika'nın PKK/PYD'ye verdiği destekten Türkiye'nin duyduğu rahatsızlıkları dile getirdi.



Mattis’e gösterilen belgelerden biri de 16 Ağustos’ta Şırnak'ta ele geçirilen iki adet AT-4 güdümlü tanksavar füzesiç Askeri kaynaklar, İsveç menşeili tanksavarların PYD/YPG'ye verildiğini açıklamıştı.







Genelkurmay Başkanlığı da füzelerin fotoğraflarını yayınlarken, seri numaralarını paylaşmamıştı. Mattis’e füzelerin seri numaralarının da verildiği öne sürüldü.



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