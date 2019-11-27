Erdoğan açıkladı: Bor karbürü üretimine başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde MÜSİAD Vizyoner'19 programında konuştu.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye kendi içinde çok geniş yatırım, yurt dışında da çok geniş ticaret potansiyeli olan bir ülke. Ülkemiz için çalışan, yatırım yapan, üreten, ihraç eden, yenilik ve ilerleme peşinde koşan herkesin başımızın üzerinde yeri vardır

Küresel ağlarla sermaye ve kaynak çoğaltan çalışmalar ülkemize katkı sağlayacaktır. Nitelikli insan ihtiyacı her alanda olduğu gibi iş dünyasında da öne çıkıyor.

Dünya sanayileşme mücadelesi verirken biz vatanımızı kurtarmanın peşindeydik. Cumhuriyet tarihimizin en büyük demokrasi ve ekonomi hamlesini başlattık. Türkiye'ye çağ atlattık.

Attığımız her adımda önümüze engeller çıkarıldı. Vesayet güçlerinin direnişlerini aşarak ülkemizin önünü açtık. Mücadelemizi dikensiz gül bahçesinde vermedik. Her yolda tuzaklarla karşılaştık. Milli iradenin üstünlüğünü tahkim ederek demokrasimizi güçlendirdik. Hak ve özgürlük alanlarını genişlettik. Terör örgütlerinin tümünün inlerine girdik ve giriyoruz.

2011 yılında 2023 hedeflerimizi ilan ettiğimizde birçokları dudak bükmüştü.

İnancımıza ahlakımıza uymayan ve kültürümüze uymayan hiçbir projenin içinde yer almadık. Milletimizin moralini bozmak isteyenlerin heveslerini başarılarla kıracağız. Bizi bu zorlu süreçte düşmanlarımızın attıkları taşlardan ziyade içimizden atılan güller yaralamıştır. Kendi ülkelerine gül değil taş atanların yaptığı siyaset değil, kör düşmanlıktır.

Türkiye terörle mücadele veriyor. Birileri terör sevici oluyor, FETÖ ile mücadele veriyor, birileri ise bunların değirmenine su taşıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı bütçemizi yarıdan fazlasını desteğe tahsis ettiğimiz halde tam tersini iddia ediyor. CHP Genel Başkanı bunu bilmiyor. Çiftçilerimize gelecek yıl 22 milyar liralık kredi kaynağı oluşturduk. Tarımsal ihracatı 3.8 milyar liradan 17.7 milyar liraya çıkardık. Biz konuları sulandırmanın değil toprakları sulamanın peşindeyiz. Çeltik üretimi 360 bin tondan 940 bin tona çıkardık. Türkiye'nin büyümesinden rahatsız oluyorlar. Milletin gönlünü kazanacak hiçbir planları yok. Sadece rakam oyunlarıyla sadece laf ebeliğiyle altı da üstü de boş eleştirilerle kafa karıştırmaya çalışıyorlar.

Türkiye'yi ısrarla başka bir fotoğrafın içine yerleştirmek isteyenlere cevabımızı, işte burada olduğu gibi güçlü vizyonumuzla vereceğiz.

(Bor madeni)

Yıllarca bu ülkede bor madeninin değeri üzerinden efsaneler üretildi. Önceden ham madde olarak satılan Bor'u aldık işledik. Şimdi bor karbürü üretimine başlıyor. Türkiye'de bor madenini gerçekten değerlendirecek projeleri biz yaptık. Bor hammadesini 2 yıl içinde işlemeye başlıyoruz.

Eskiden 1 liraya sattığımız Bor'u işlenmiş hali ile 100 liraya alıyorduk. Şimdi bunu biz işleyeceğiz.

Boru aldık, işledik, ürüne dönüştürdük. helikopterlerde, uçaklarda askeri kıyafetlerde, zırh olarak kullanılacak bor karbürü üretimine başlıyoruz. Balıkesir Bandırma’da temelini attığımız fabrikayı 2 yılda tamamlayacak ve yılda 1000 ton bor karbürü üreteceğiz. Dünyada 8 tondur.

Bu konuya verdiğimiz önem sebebiyle doğrudan Cumhurbaşkanlığı bünyesinde dijital dönüşüm ofisi kurduk. Milli yazılımlara, kritik altyapıların korunmasına yönelik takipleri, yapıp destekliyoruz. Dijital Türkiye platformunda bir araya getirdik. Teknoloji bizden çok daha hızlı ilerliyor. Bugün Türkiye’de 75 milyonun üzerinde geniş bant abone bulunuyor. Mobil telefon abonesi 23 milyondu bugün 83 milyonun üzerine çıktı. Fiber altyapı 364 bin kilometreyi geçtik. Fiber hat konusunda yavaş gittiğimizi görüyoruz. Firmaların fiber altyapısını hızlandırması istiyoruz.

(TÜRKSAT 6A devreye giriyor)

Ülkemizdeki elektronik devlet kullanıcı sayısı 44 milyonu geride bıraktı. Türkiye Uzay Ajansı’nı kurduk. TÜRKSAT 4A’yı 2014’te uzaya göndermiştik. 2022 yılında yerli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A’yı devreye almış olacağız.

Hedefimiz uçtan uca yerli ve milli haberleşme teknolojisini hizmete sunmaktır. Oldukça iyi gidiyoruz. Dijital dünyayı yakalama konusunda kararlılığımız tamdır. MÜSİAD Vizyoner 19 toplantısında yapılacak konuşmalar ülkenin geleceğine ışık tutacağını umuyorum."

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