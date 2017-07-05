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Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüşecek

Almanya'nın Hamburg kentinde cuma günü başlayacak G20 Liderler Zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşeceği bildirildi.

Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüşecek

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Merkel'in, Türk tarafının talebi üzerine yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini söyledi.

Merkel'in, Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc ile de bir görüşme yapmasının planlandığını belirten Seibert, bu iki görüşmenin muhtemelen yarın yapılacağını ancak görüşmelerin saati ile ilgili şimdilik açıklamada bulunamayacağını kaydetti.

Seibert, Merkel'in yarın ayrıca saat 17.00'de Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, ardından da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceğini kaydetti.

Merkel'in söz konusu görüşmeleri 7-8 Temmuz'da G20 Liderler Zirvesi'nin gerçekleştirileceği Hamburg'da yapması bekleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #erdoğan #Merkel #türkiye #almanya
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