Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 zirvesine gidişinde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Avrupa Parlamentosu’nun kararının yok hükmünde olduğunu belirten Erdoğan, Almanya'nın terör örgütü üyelerine verdiği desteği bir kez daha eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne de değinen Cumhurbaşkanı "Kimler kimlerle yürüyor milletimiz görüyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, G-20 zirvesine katılmak için Hamburg'a giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Soruların başında Avrupa Parlamentosu’nun “Türkiye ile üyelik müzakereleri askıya alınsın” kararı vardı. Erdoğan "Bunun bir kıymeti harbiyesi yok. Bu karar bizi bağlamaz." dedi. "Merkel’le görüşmenizde bu konu ajandanızda olacak mı?" sorusu üzerine ise “Konu gündemimde yok. Ajandama alırsam önem vermiş olurum.” yanıtını verdi.



Erdoğan'a Almanya yolunda "Almanya intihar ediyor" sözleri de hatırlatıldı.



"TERÖRİSTLERE YATAKLI YAPIYORLAR: Almanya’nın adeta teröristlere yataklık eden bir ülke görüntüsü vermesi üzücü. Nitekim Alman Gizli Polis Teşkilatı’nın son raporu da bu endişelerimizi doğrular nitelikte. O raporda PKK’lıların mevcudiyeti, orada büyük miktarda haraç topladıkları itiraf ediliyor... PKK’lılar hâlâ Alman polisinin güvencesinde orada en işlek caddelerde yürüyüşler yapabiliyorlar. Buna karşılık bizim soydaşlarımızla buluşmamıza engeller çıkarıyorlar... Tüm bunları elbette Merkel’le yapacağım görüşmede dile getireceğim.”



Avrupa'yı FETÖ tehlikesi konusunda uyaran Erdoğan, CHP'nin yürüyüşüne de değindi.



"KILIÇDAROĞLU, ADİL Mİ?: Üzerinde adalet yazan tişörtle yürümekle adalet gelmez. Yapacaksan miting yap. Boşuna yorulma. Yolu kapatarak o güzergahı kullananları adeta isyan ettiriyorlar. O sıcakta saatlerce trafikte kalanlar var. Buna rağmen koruma altına alıyoruz. Kimler kimlerle yürüyor? PKK örgütünün arkasında olduğu siyasetçilerle bunlar omuz omuza yürüyorlar. Milletimiz tüm bunları görüyor..."



Cumhurbaşkanı açıklamalarının ardından Hamburg'ta, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le bir araya geldi. Erdoğan'ın gündeminde ''Almanya'nın FETÖ ve PKK'ya yönelik tavrı ile kendisi, Putin ve Suudi Kralına yönelik ölüm çağrısı vardı.



1 saat süren görüşmede Erdoğan'ın Türk vatandaşlarıyla buluşmasının engellenmesi de gündeme geldi. Görüşmeye, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.



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