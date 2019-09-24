Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Ara Güler fotoğraf sergisinin açılışını yaptı. Türk müzisyen Fahir Atakoğlu da etkinlikte konser verdi. Etkinlikte Erdoğan'a Nobel Ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar eşlik etti. Erdoğan ile Sancar sergiyi birlikte gezdiler.

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