Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde ünlü fotoğrafçı Ara Güler'in fotoğraf sergisinin açılışını yaptı. Fahir Atakoğlu'nun müzik dinletisine katıldı.
Fotoğraf sergisi açılışına Nobel Ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar da katıldı. Kurdeleyi Cumhurbaşkanı ve bakanlarla birlikte kesti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sergiyi eşi Emine Erdoğan ve Aziz Sancar ile birlikte gezdi.
Cumhurbaşkanı burada yaptığı konuşmada Fahir Atakoğlu ve programa katılan Prof. Dr. Aziz Sancar'a teşekkür etti.
Ara Güler'i tekrar saygıyla yad ettiğini belirten Erdoğan, sergide emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.
ulusal.com.tr
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Ara Güler fotoğraf sergisinin açılışını yaptı. Türk müzisyen Fahir Atakoğlu da etkinlikte konser verdi. Etkinlikte Erdoğan'a Nobel Ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar eşlik etti. Erdoğan ile Sancar sergiyi birlikte gezdiler.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde ünlü fotoğrafçı Ara Güler'in fotoğraf sergisinin açılışını yaptı. Fahir Atakoğlu'nun müzik dinletisine katıldı.