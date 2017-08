Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle resepsiyon verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Bağımsızlık bizim karakterimizdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle resepsiyon verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Bağımsızlık bizim karakterimizdir" dedi.



Erdoğan, "Herkes emin olsun ki biz bu badireden de çıkarız. Çünkü biz Türkiye'yiz" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:



"Biz, vicdanımızı, adalet duygumuzu, hakkaniyet ölçülerimize bir kenara bırakarak sadece kendi menfaatlerimiz için önümüze çıkan her şeyi ezip geçerek hareket edemeyiz. Bunun için Suriye'deki, Irak'taki, Balkanlar'daki, Kafkaslar'daki, Kuzey Afrika'daki kardeşlerimize yüreğimizi açtığımız gibi Arakan'da zulüm gören mazlumları da yalnız bırakamayız



Bölgedeki gelişmelerle ilgili tüm seçenekler her an önümüzdedir. Terör örgütleri kullanılarak bölgede oynanan oyunların asıl yüzünü görüyoruz ve dayatmaları kabul etmiyoruz.



Türkiye'yi, terör örgütleri üzerinden köşeye sıkıştırmak isteyenler bir süre sonra ellerindeki bu pimi çekilmiş bombalarla baş başa kalacaklardır. DEAŞ... Hedef DEAŞ. İşte buyurun şu anda müttefikimizin silahları DEAŞ'ın elinden çıkıyor. Bu nasıl ittifak? Bu nasıl NATO'da beraber olmak. Bumerang gibi bunlar dönüp zamanı gelecek onları da vuracak.



Türkiye bir güvenli limandır. Bütün bunlara rağmen, hala bizimle siyasi ve ekonomik olarak uğraşan kimi ülkeler olduğunu görüyoruz. Türkiye, dostlarına sadece faydası dokunmuş, kendisine husumet besleyenleri ise hep hayal kırıklığına uğratmış bir ülkedir. Bizim amacımız dostlarımızın sayısını arttırmaktır. Tüm samimiyetimizle dostluk elimizi uzatıyoruz. Bu eli tutan hiç kimse bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da pişman olmayacaktır."



ulusal.com.tr