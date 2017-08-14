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Erdoğan 'Cumhuriyet'i sildi

Erdoğan Twitter hesabındaki 'Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı' ifadesini ve 'Türkiye Cumhurbaşkanı' olarak değiştirdi.

Erdoğan 'Cumhuriyet'i sildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabındaki “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı” ifadesini değiştirdi ve“Türkiye Cumhurbaşkanı” yaptı.
Erdoğan Twitter hesabındaki tanıtım kısmına “AK Parti Genel Başkanı”ifadelerini de ekledi.
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Etiketler; #tayyip erdoğan #twitter
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