Erdoğan Twitter hesabındaki 'Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı' ifadesini ve 'Türkiye Cumhurbaşkanı' olarak değiştirdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabındaki “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı” ifadesini değiştirdi ve“Türkiye Cumhurbaşkanı” yaptı.

Erdoğan Twitter hesabındaki tanıtım kısmına “AK Parti Genel Başkanı”ifadelerini de ekledi.

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