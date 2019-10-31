Erdoğan'dan 13 Kasım mesajı

Sözde Ermeni soykırımı tasarısı, Temsilciler Meclisi'nde onaylandı. PKK koridorunu parçalayan harekata karşı yaptırımlar da aynı mecliste kabul edildi. Türkiye karşıtı iki tasarıya ise Ankara 13 Kasım üzerinden mesaj verdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında 13 Kasım'da görüşme yapılması öngörülüyordu. Ancak Washington'dan gelen tasarı haberlerinin ardından henüz kararın verilmediği vurgulandı. Soru işaretlerine dikkat çekti Erdoğan.

Erdoğan Ermeni iddialarını tanımadıklarını vurguladı.

Erdoğan Barış Pınarı Harekatı'na karşı Temsilciler Meclisinde kabul edilen yaptırımlara ilişkin de sert mesajlar verdi. Yaptırımlar, Erdoğan'ı, ailesini, bakanları ve Halkbank'ı hedef alıyor.

ulusal.com.tr