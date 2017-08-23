Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Ürdün'de temasları vardı. Dönüşte, PKK/PYD'nin Suriye'de işgal ettiği alanlara müdahale edileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı; "Suriye'nin kuzeyinden Akdeniz'e açılacak bir terör koridoruna bedeli ne olursa olsun müdahale ederiz." dedi. Erdoğan, PKK/PYD'nin Afrin'den temizlenmesi için de "Gözümü karartırız" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ürdün temaslarının ardından dönüş yolunda iç ve dış politikaya ilişkin önemli açıklamalar yaptı.



PYD'nin Akdeniz'e açılmasına izin verilmeyeceğini belirten Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nın da bu kapsamda yapıldığının altını çizdi.

"Suriye'nin kuzeyinde Akdeniz'e açılacak bir terör koridoruna müsaade etmeyiz. Bedeli ne olursa olsun gereken müdahaleyi yaparız. Hatırlayın, Fırat Kalkanı Harekâtı bunun için yapılmıştır. Cerablus, Rai, o bölgede Bab'a indiğimiz zaman, 2 bin kilometrekarelik bir alan. Aslında orayı tamamen buradan ayırma projesidir. Fırat Kalkanı Harekâtı'yla bu başarılmıştır. Bu bitti mi? Bitmedi. Afrin konusunda da kararlılığımız aynıdır. Oralarda terörün baskın çıkma ihtimali olursa gözümüzü karartırız. Bunun böyle bilinmesi lazım. Bizim buralarda en ufak bir esnememiz söz konusu olamaz."



Afrin konusunu Rusya ve İran'la etraflıca görüştüklerini söyleyen Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Afrin konsunda özel çalışmalar yaptığını söyledi.







Fotoğraf: AA/ Kayhan Özer​



Amerika'nın terör örgütü PYD'ye verdiği silahların Türkiye'de PKK'da ele geçirildiğini ifade eden Erdoğan, Washington'a tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı, "Onların yanlışlıkları bizi iş sahibi, bilgi sahibi yaptı. Ürün noktasında üretme kabiliyetine kavuşmamızı sağladılar" dedi.



Terör örgütü PKK'nın İran kolu PJAK'ın Tahran'ı rahatsız ettiğini belirten Erdoğan, ortak operasyon görüşmelerinin sürdüğünü yineledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum kararını birçok ülkenin desteklemediğini hatırlattı, "Yalnızlığa adım atıyorlar" ifadesini kullandı.



Uçakta gazetecilere konuşan Erdoğan'ın gündeminde iç siyaset de vardı.



Yaklaşık 70 bin tek tip kıyafet dikileceğini açıklayan Erdoğan, kıyafetlerin yargılamalar sırasında kullanılacağını kaydetti.



​Erken seçim iddialarını da değerlendiren AKP lideri, erken seçimin israf olacağını söyledi, "İşimize bakalım" dedi.



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