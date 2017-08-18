Bir kötü haber de Şanlıurfa'dan!
Bir kötü haber de Şanlıurfa'dan!
Barça'dan siyah bant kararı
Barça'dan siyah bant kararı
Facebook'ta şok mesaj! 'Ölüm ölüm ölüm...'
Facebook'ta şok mesaj! 'Ölüm ölüm ölüm...'
10 binden fazla telefon toplatılıyor! Eğer elinizde varsa...
10 binden fazla telefon toplatılıyor! Eğer elinizde varsa...

Erdoğan'dan Almanya'ya tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya ile yaşanan gerilime ilişkin konuştu. Erdoğan, "Sorumlu aranıyorsa Almanya'dır" dedi

Erdoğan'dan Almanya'ya tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya ile yaşanan gerilime ilişkin konuştu. Erdoğan, "Sorumlu aranıyorsa Almanya'dır. Almanya'daki soydaşlarım bunları desteklemesin" dedi

Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası açıklama yapıyor:

"Bu konuda sorumluluk aranıyorsa bunun baş sorumlusu Almanya'nın kendisidir. Almanya şu ana kadar kendi siyasi çekişmelerini Türkiye'ya taşımıştır. Almanya AB yasalarına uymayan bir ülke konumuna düşmüştür. Vize konusunda AB sözünde durmamıştır. Mültecilerle ilgili ödeme konusunda sözlerinde durmadılar. Bizim harcadığımız rakam 30 milyar avro'yu aşmıştır.

Almanya neyi konuşuyor? Seçim için adeta Türkiye'yi ne kadar hırpalarsak o kadar oy alırız derdine düşmüşler. Ben de Almanya'daki bütün soydaşlarıma diyorum ki; sakın bir yanlışa düşüp bunları desteklemeyin. Ne Hrıstiyan Demokratları ne SPD'yi ne Yeşiller'i bunların hepsi Türkiye düşmanıdır. Türkiye düşmanı olmayan partilere gerekli desteği verin. Bu Almanya'da yaşayan vatandaşlarımın onur mücadelesidir.

1 milyona yakın oy kullanacak Türk seçmen var. Türkiye'ye saldıran siyasi partilere karşı sandıkta gerekli dersi vermeleri gerekir diye düşünüyorum. AB ülkeleriyle bir kavganın içerisinde olmadık." 

ALMANYA'YA 'ADİL ÖKSÜZ' NOTASI

Biz şu anda üzerimize düşen diplomatik görevi yapıyoruz. Almanya'dan bu konuda gerekli adımı atmasını bekliyoruz. Orada bulunan bu teröristleri kendilerinden istiyoruz. Onlar suçluyu istiyor, biz teröristi istiyoruz. 4 bin 500 terörist dosyasını ben sayın Merkel'e verdim. Hala bekliyoruz. Onların burada 3-5 tutuklusu var sürekli bunları istiyorlar, kusura bakmasınlar bizim de yargımız var. 

Bunlar bizi sürekli tehdit ediyorlar. Benim, arkadaşlarımızın korkusu söz konusu değil. Bu işin içerisinden muzaffer olarak çıkacağız. 

Etiketler; #erdoğan #almanya
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Siirt'te iki aile arasında kavga: 6 yaralı
Sonraki Haber
Son dakika: 21 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.