Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya ile yaşanan gerilime ilişkin konuştu. Erdoğan, "Sorumlu aranıyorsa Almanya'dır" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya ile yaşanan gerilime ilişkin konuştu. Erdoğan, "Sorumlu aranıyorsa Almanya'dır. Almanya'daki soydaşlarım bunları desteklemesin" dedi



Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası açıklama yapıyor:



"Bu konuda sorumluluk aranıyorsa bunun baş sorumlusu Almanya'nın kendisidir. Almanya şu ana kadar kendi siyasi çekişmelerini Türkiye'ya taşımıştır. Almanya AB yasalarına uymayan bir ülke konumuna düşmüştür. Vize konusunda AB sözünde durmamıştır. Mültecilerle ilgili ödeme konusunda sözlerinde durmadılar. Bizim harcadığımız rakam 30 milyar avro'yu aşmıştır.



Almanya neyi konuşuyor? Seçim için adeta Türkiye'yi ne kadar hırpalarsak o kadar oy alırız derdine düşmüşler. Ben de Almanya'daki bütün soydaşlarıma diyorum ki; sakın bir yanlışa düşüp bunları desteklemeyin. Ne Hrıstiyan Demokratları ne SPD'yi ne Yeşiller'i bunların hepsi Türkiye düşmanıdır. Türkiye düşmanı olmayan partilere gerekli desteği verin. Bu Almanya'da yaşayan vatandaşlarımın onur mücadelesidir.



1 milyona yakın oy kullanacak Türk seçmen var. Türkiye'ye saldıran siyasi partilere karşı sandıkta gerekli dersi vermeleri gerekir diye düşünüyorum. AB ülkeleriyle bir kavganın içerisinde olmadık."



ALMANYA'YA 'ADİL ÖKSÜZ' NOTASI



Biz şu anda üzerimize düşen diplomatik görevi yapıyoruz. Almanya'dan bu konuda gerekli adımı atmasını bekliyoruz. Orada bulunan bu teröristleri kendilerinden istiyoruz. Onlar suçluyu istiyor, biz teröristi istiyoruz. 4 bin 500 terörist dosyasını ben sayın Merkel'e verdim. Hala bekliyoruz. Onların burada 3-5 tutuklusu var sürekli bunları istiyorlar, kusura bakmasınlar bizim de yargımız var.



Bunlar bizi sürekli tehdit ediyorlar. Benim, arkadaşlarımızın korkusu söz konusu değil. Bu işin içerisinden muzaffer olarak çıkacağız.