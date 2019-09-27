Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD'de Fox News kanalına konuştu. Türkiye'nin S-400'lere ihtiyacı olduğunu söyledi. F-35'ler için de "Müşteri değil ortağız" değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan'ın gündeminde İran'a yönelik yaptırımlar da vardı.

0 0 0 0