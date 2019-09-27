Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD'de Fox News televizyonuna gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Birçok başlığa değindi Erdoğan, ilk sırada Türkiye-ABD arasında yaşanan S-400 gerilimi vardı.
2 ülke arasındaki sorunlardan biri de Türkiye'nin de ortağı olduğu F-35'lerdi. Erdoğan, Amerika'nın bu konudaki adımlarını doğru bulmadığını söyledi.
ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlara da tepki gösteren Erdoğan, barış vurgusu yaptı.
ulusal.com.tr
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD'de Fox News kanalına konuştu. Türkiye'nin S-400'lere ihtiyacı olduğunu söyledi. F-35'ler için de "Müşteri değil ortağız" değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan'ın gündeminde İran'a yönelik yaptırımlar da vardı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD'de Fox News televizyonuna gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Birçok başlığa değindi Erdoğan, ilk sırada Türkiye-ABD arasında yaşanan S-400 gerilimi vardı.