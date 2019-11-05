Erdoğan'dan Arınç'a tepki

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye'yi terör örgütleri vasıtasıyla kuşatmayı planlayanlara cevabızımı teröristlerin doğrudan inlerine girip tepeleyerek verdik. Nerede ülkemize doğrultulmuş silah varsa üzerine gidip imha ettik. 17 yıl geriye gittiğimizde kalkınma, büyüme ve refah mücadelesini de ihmal etmedik. Hükümete geldiğimizde ülkemizi eğitim, sağlık, adalet ve emniyet sütunları üzerinde yükselteceğimize söz vermiştik. Eğitim bütçede hep ilk sırada yer aldı. Antidemokratik uygulamalara son verdik.

2020 Ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkacak. Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.

Savunma sanayinde geldiğimizde yüzde 20 şimdi yüzde 70'e varan bir rakamı yakaladık. Türkiye milli güvenliği için istediği gibi operasyon yapabiliyorsa savunma sanayiinde geldiğimiz noktaya borçluyuz.

Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar her alanda refah seviyesini fiilen yukarı çıkardık. Türkiye düşük gelir grubundan orta-üst düzey gelir grubuna yükselmiştir.

"GAZİ PARLAMENTER SİSTEMLE Mİ YÖNETTİ?"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden rahatsız olanlar var, biliyorum. Geleneklerimize aykırı diyorlar. Gazi, parlamenter sistemle mi yönetmişti ülkeyi? Dert başka... Kiminle geldi, AK Parti ve Cumhur İttifakı ile. Bu rahatsız ediyor. Sonunda millete gidildi, millet cumhurbaşkanlığı sistemine evet dedi. Hani egemenlik kayıtsız şartsız milletindi? Milletimiz buna yüzde 52 ile evet dedi mi? Bundan sonra sizin konuşmanız lafı güzaftır.

Ekonomimizi de fevkalade ileri taşıdık. Ekonomimizi 2013-2018 yılları arasında ortalama yüzde 5,8 büyüttük. Milli gelirimizi geçen sene yapılan ağır saldırıya rağmen 790 dolar seviyesinde tuttuk. Dünyanın 13. büyük ekonomisi durumdayız. İhracatımızı 36 milyar dolardan 171 milyar dolara yükselttik. Cari dengemiz tarihimizde ilk defa 5 milyar dolar fazla verir hale geldi. Biz cari denge meselesini terörle mücadele gibi beka meselesi olarak görüyoruz. Döviz rezervlerimiz bir araya iyice azalmıştı. Şimdi toparlandı, 105 milyar dolar seviyesine yükseldi.

IMF İDDİALARINA TEPKİ

Geçenlerde ana muhalefet sözcüsü çıkmış, güya ekonomiden de anlıyormuş. IMF'den ülkeyi biz kurtardık. İktidara nasıl çamur atarız peşindeler. Her şeyden önce haddinizi bileceksiniz. Bunları sizin yapacak gücünüz yok. IMF olayını başlatan sizsiniz. Başbakanlığım döneminde IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi, arkadaşlara verin dedim. Sonra baktılar Türkiye veriyor, almaktan vazgeçtiler.

"GÖREVDEN ALDIK, ÇÜNKÜ LAF DİNLEMİYORDU"

Ülkemize geçen sene döviz, faiz, enflasyon üzerinden oynanan oyunu bozduk. Faizi düşürdükçe enflasyon düşer dedik. Bu olunca büyüme hızlanır dedik. Önceki Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldık, çünkü laf dinlemiyordu. araç ve konut kredilerindeki düşüş bu piyasaları yendien canlandırdı. Enflasyonu da ekim ayı itibariyle yeniden tek haneli rakamlara düşürdük.

BATI'YA TERÖR TEPKİSİ

Bu sabah yine bir kardeşimiz Resulyan'da el yapımı patlayıcı temizlerken şehit oldu. Buradan sesleniyorum, tüm Batı'ya... Daha önceden ASALA temsilciliklermize 100'e yakın saldırı düzenlemişti. ABD ve Batı dünyasının en ufak bir tavrını gördük mü? Terörle mücadele süreci takdir yerine kullanışlı bir malzeme olarak görüldü. Suriye'den terör örgütleri saldırıya başladığında bize destek vermek şöyle dursun, daha önceden getirilmiş hava savunma sistemlerini geri götürdüler.

"BAĞDADİ SİZİN İÇİN NE KADAR ÖNEMLİYSE FETÖ DE BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Türkiye'nin Suriye, Mısır, Libya gibi olaylarca karşılaşınca yıkılacak bir ülke olduğunu sandılar. Hayal kırıklığı neticesinde giderek terbiyesizleştiler, hırçınlaştılar. 99 yılında ABD'ye sığınan terörist başı neden ABD'de tutuluyor. Sunulan dosyaları gördükleri halde neden onu saklıyorlar? Bulunmayan bir Hint kumaşı değil. Demek ki başka hikayeler var. Terörist başı FETÖ, bir projedir. Bir proje olarak da ABD'de 400 dönümlük arazi üzerinde yaşamaktadır

DEAŞ'ın başı kendini öldürdü, intiharını yaptı. Tüm dünya bununla ayağa kalktı. O ne kadar sizin için önemliyse, FETÖ denilen terörist başı bizim için o kadar önemlidir.

32 bin civarında silah ve mühimmat yüklü TIR, Irak tarafından girdi. Defalarca uyarı yaptık, ABD'den ses çıkmadı.Dün kabine toplantımızdan sonra açıklamamızı yaptık. DEAŞ'a karşı kazanılmış muazzam başarı karşısında samimiyetle yanımızda yer alan olmadı. Çünkü bunlar zaten DEAŞ ile beraber hareket ediyorlar. Sonra Zeytin Dalı bölgesini PKK/YPG'den temizledik. Ülkemizi köşeye sıkıştırma çabası kesintisiz sürdü. Amaçları Türkiye'yi terör koridoruna razı etmekti. Örtülü ambargoya maruz kaldık. Bir basit tabancanın bile bize satışını engellediler. Bunlar bizim için leblebi çekirdek. Zaten üretiyoruz. Kimini kendimiz üreterek kimini başka yerden temin ederek engelleri birer birer aştık.

F-35 TARIŞMASI: HER ŞEYİN ALTERNATİFİ VAR

Hava savunma sistemlerini bize satmadıkları için Rusya'dan aldık. Durmadılar. Projesinde olduğumuz savaş uçaklarımızı bize teslim etmek istemediler. Biz de kendi savaş uçağımızın üretim çalışmalarını hızlandırdık. Alternatif uçakları da araştırmaya başladık. Her şeyin alternatifi var. Bununla da bizi sıkıştıramayınca asırlık hesapları açtılar. Bunlar mertçe mücadele etmeyi bilmezler. Her gün bir çıkıp ülkemizi tehdit ediyorlar. Meclislerinde hiçbir hükmü olmayan kararlar alıyorlar. Arada bir de mektuplar yazıyorlar. Böyle yapınca Türkiye geri mi çekiliyor? Siz PKK/YPG'yi terör örgütü olarak raporlarınıza yazmayınca bu eli kanlı örgütler ibra mı oluyor?

"GÜVENLİ BÖLGEDE HALA TERÖRİSTLER VAR"

Bizi yaptırımla korkutanlar bizim için tek yaptırım mercinin Allah olduğunu bilmiyorlar galiba. Bizim sadece milletimizden emir alacağımızı da bilmiyorlar galiba. Bu bayrak inmez. Bu ezan susmaz. Bu millet diz çökmez. Bu devlet inşallah ilelebet payidar kalır. Türkiye, Suriye ve Irak topraklarında tek bir terörist kalmayıncaya dek mücadelesini sürdürecek. Belirlediğimiz güvenli bölge sınırları içinde hala teröristlerin olduğunu biliyoruz. Buralar teröristlerden arındırılmış değil. Bizi aldatamazlar.

"SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ"

Tel Rıfat, Münbiç... Hala teröristler oralardan çıkarılmış değil. Resulayn'ın doğusunda, güneyde yine teröristlerden arındırılmış değil. Petrolü çok severim dediği zaman petrolü beraber üreteceği terörsitler var. Oraları bu teröristler işletiyordu. Güvenlik güçlerimize yönelik saldırılar düzenleniyor. Bu duruma seyirci kalmayacağız. Daha önceden olduğu gibi bundan sonra da yapmamız gerekeni yapacağız."

ABD ZİYARETİ AÇIKLAMASI

Grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesi yapacağını, ona göre ABD ziyareti için kararı vereceğini belirtti.

"ARINÇ'IN İFADESİNİ ESEFLE KARŞILADIM"

Bülent Arınç'ın "KHK facia" ifadesi hakkında konuşan Erdoğan, "Arkadaşlar kendisini iyi bir hukukçu olduğuna göre 'KHK facia' ifadesi kullanmasını esefle karşıladım. Bugün zaten bir toplantımız var, bunu da kendi aramızda değerlendireceğiz. Bugün yapacağımız toplantıda konuşacağız" dedi.

"F-35 SORUNU ÇÖZÜLMEZSE GEREKEN ADIMI ATARIZ"

F-35'le ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan şunları kaydetti: "Çok hassas, ince niye çalışıyorsunuz. S-400ü alırken diğerlerine sorduk mu sormadık değil mi? Aldık mı aldık, böyle bir şey yaparken de alma kararını verirsek alırız. Bütün mesele burada bizim hakkımız var. Burada biz pazar değiliz, Patriot'lar konusunda defaatle kendileri ile görüşmüşüzdür. Hep bizim önümüzü kongreye getirmişlerdir. Bu Obama döneminde de böyle olmuştur Trump döneminde ne yazık ki böyle olmuştur. Nasıl S-400'de kararımızı verip alımlarımızı yaptıysak, aynı şekilde F-35 sorunu çözülmezse bu noktada gereken adımlar atarız."