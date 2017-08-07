"Yeni bir devlet kuruyoruz" sözleriyle büyük tepki toplayan AKP MKYK üyesi Ayhan Oğan'a Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan da yanıt geldi. Erdoğan, "Kim ne derse desin hepsi hikaye. Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devletimiz yoktur." dedi. Erdoğan bu açıklamalardan önce de parti teşkilatlarında kapsamlı bir değişklik yapılmasının zorunlu olduğunu belirtti. Türkiye'nin FETÖ ve PKK'yla mücadele ettiğini hatırlattı; "defolu kişilerle bu mücadeleyi yürütemeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayhan Oğan'ın 'yeni bir devlet kuruluyor' sözlerine yanıt verdi. Erdoğan, "Bizim Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devletimiz yoktur. Kim ne derse desin hepsi hikaye" dedi



AKP MKYK üyesi Ayhan Oğan'ın "Yeni bir devlet kuruyoruz. Kurucusu da Tayyip Erdoğan'dır" sözlerine bu yanıtı verdi. Rize'de il danışma meclisi toplantısında konuşan AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti'nden başka devletimiz yok" dedi.



Erdoğan, "Metal yorgunluğu" uyarısını da yineledi. MYK ve Bakanlar Kurulu'nda yapılan değişikliğin parti teşkilatlarına da uzanacağını söyledi.



Türkiye'nin FETÖ ve PKK ile mücadele ettiğini söyleyen Erdoğan, bu mücadelede parti teşkilatlarında da değişikliğe ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

"Ülkemize yönelik saldırılar karşısında öncelikle bizim AK Partilililer olarak dik durmamız lazım. Hizmet edecek, motivasyonu kalmamış, bencil, defolu kişilerle böyle bir mücadeleyi yürütemeyiz."



Öte yandan MYK ve Bakanlar Kurulu'ndaki değişimden sonra ilk etapta 5 il başkanının istifası istendi. Star gazetesinin haberine göre, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş başkanlığında 5 ilin il başkanının değiştirilmesi yönünde süreç başlatıldı.



Yozgat il başkanının bu kapsamda istifasını vermeye hazırlandığı kaydedildi. Değişimin büyükşehirlere de sıçrayacağı belirtiliyor.







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