Erdoğan'dan Bağdadi açıklaması: Terörle mücadelede dönüm noktası

Erdoğan Twitter'dan IŞİD'li terörist başı Bağdadi'nin öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bağdadi'nin öldürülmesi dönüm noktası" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü IŞİD'in lideri Bağdadi'nin öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan,"DEAŞ elebaşının öldürülmesi, terörizmle ortak mücadelemizde bir dönüm noktasıdır. Türkiye, geçmişte olduğu gibi, terörle mücadele çabalarını desteklemeye devam edecek." dedi.

Trump duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin Suriye’de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıkladı.

Trump, ABD'nin dün gece Suriye'de yaptığı operasyonda Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğini belirterek, "Ebubekir el-Bağdadi öldü. Bir korkak gibi öldü, kaçarak ve ağlayarak." ifadesini kullandı.

Bağdadi'nin operasyon esnasında bir tünele girdiğini ve Amerikan K9'larının onu takip ettiğini aktaran Trump, "Bağdadi kendisini üzerindeki patlayıcılı yelekle patlattı. DNA sonuçları ölen kişinin o olduğunu teyit etti." açıklamasında bulundu.



Bağdadi'nin son birkaç haftadır radarlarında olduğunu vurgulayan Trump, operasyonda Türkiye, Rusya, Suriye ve Irak ile koordineli çalıştıklarını belirterek, bu ülkelere teşekkür etti.



Trump, "Türkiye ile bunu konuştuk. Nereye gittiğimizi biliyorlardı. (Onlara ait) Hava sahasında da uçtuk. Onlar (Türkiye) harikaydı, hiç sorun olmadı." ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr