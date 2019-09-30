Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington Post'ta, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili bir makale kaleme aldı. Cumurbaşkanı cinayetin 21. yüzyılın en tartışmalı olayı olduğunu söyledi ve "Türkiye cinayeti aydınlatmaya yönelik çalışmalarını sürdürecek" ifadelerini kullandı.

Cemal Kaşıkçı cinayeti dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Konu Washington Post'ta da ele alındı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gazeteye Kaşıkçı cinayeti ile ilgili bir makale yazdı. Erdoğan, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda işlenen cinayetin, 21. yüzyılın en tarışmalı olayı olduğunu söyledi.





Kaşıkçı suikasti, insani boyutunun yanı sıra diplomatik dokunulmazlık ilkesinin istismar edilmesi nedeniyle de endişe vericidir.



Erdoğan, cinayetin aydınlatılması için Türkiye'nin çalışmalarının süreceğini belirtti.





Böyle bir suçun bir daha dünyanın hiçbir yerinde işlenmemesi, hem Türkiye'nin hem de insanlığın çıkarınadır. Suçluların cezasız kalmaması için mücadele etmek, bunu sağlamanın en kolay yoludur. Bu, Cemal'in ailesine borcumuzdur.



Cumhurbaşkanı, Suudi Arabistan'a da uyarılarda bulundu.





Sürecin şeffaflıktan uzak şekilde yönetilmesi, duruşmaların kapalı kapılar ardında yapılması ve sanıkların gayri resmi olarak serbest bırakıldığı iddiaları, uluslararası toplumun beklentilerini boşa çıkardığı gibi Suudi Arabistan'ın imajını olumsuz etkileyecektir. Suudi Arabistan’ın dost ve müttefiki olarak bunu asla istemeyiz."



Suudi Arbistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Kaşıkçı cinayetinin sorumluluğunu üstlenmiş, "Tüm sorumluluğu üstleniyorum çünkü benim sorumluluğum altında oldu." demişti.