Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım AKP Genel Merkezi'ndeki il başkanları toplantısına katıldı. CHP'nin yürüyüşüne dair konuşan Erdoğan, "Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür derler. Akılsız başın cezasını ayaklar çeker misali kendini yollara vurup İstanbul’a giden CHP’nin başındaki zat o dönemde bizim için seçimden sonra başbakan yurtdışına kaçacak tezviratları yapıyordu. İşin doğrusu çok partili hayatımızda siyasetin bu denli seviyesiz hale getirildiği, siyasetçilerin akıllarını ve ruhlarını bu denli kiraya verdiği pek az seçim gördük. Bugün FETÖ ihanet çetesine ve onların dümen suyuna girerek ülkesine iftira atanları korumak için yolları arşılayanları o dönemde de aynı çetenin ayakçılığını yapar görüyorum." dedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım AKP Genel Merkezi'ndeki il başkanları toplantısına katıldı.



Erdoğan şunları söyledi:



Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür derler. Akılsız başın cezasını ayaklar çeker misali kendini yollara vurup İstanbul’a giden CHP’nin başındaki zat o dönemde bizim için seçimden sonra başbakan yurtdışına kaçacak tezviratları yapıyordu. İşin doğrusu çok partili hayatımızda siyasetin bu denli seviyesiz hale getirildiği, siyasetçilerin akıllarını ve ruhlarını bu denli kiraya verdiği pek az seçim gördük. Bugün FETÖ ihanet çetesine ve onların dümen suyuna girerek ülkesine iftira atanları korumak için yolları arşılayanları o dönemde de aynı çetenin ayakçılığını yapar görüyorum.



2014 mahalli seçimlerini, cumhurbaşkanlığı seçimlerini, ve halk oylamasını kazanan Ak Parti'nin, milleti ve güvenlik güçleriyle birlikte PKK'yı açtığı çukurlara gömdük, darbe girişimini engelledik, ekonomik saldırıları atlattık. 80 milyonun gönlünde kendimize müstesna bir yer edindik.



Özellikle ülkemize ve milletimize olan muhabbetinden şüphe duymadığımız MHP'nin duruşuna baktığımızda CHP'nin konumunu çok daha net görebiliyoruz. Güya adalet diyen, ama tüm yargı kurumlarına saldıran bir zihniyetin derdi asla adalet, hukuk olamaz. Demokrasi sicilleri bozuk olanlar bir adım daha ileriye gidip millete karşı siyaset yapmaya başladı.



'ADALET DİYEN AMA...'



Aklı başında olan herkesin görebildiği bu durum ülkemize karşı kurulan tuzakların bir parçasıdır. Adalet diyen ama mahkemelere saldıran bir zihniyetin derdi asla adalet, hukuk olamaz. bir defa bile gönül diliyle şehitlerimizi andığını duymadığımız kişiler teröristler için dünyayı ayağa kaldırıyorlar. PKK yöneticisi size doğru adım atıyorsunuz diyorsa yolunuz yanlıştır. Uluslararası mahkemelerin dahi eleştirmediği tarzda davranıyorsanız yaptığınız iş bu ülkenin hayrına değildir. Terör örgütlerine karşı aklınızdan dahi geçirmediğiniz yürüyüşü başlatıyorsanız kimseyi adalete inandıramazsınız. Siz bu tavrınızla dikene su vererek zulmü yüceltiyorsunuz. gittiğiniz yol Kandil ve Pensilvanya'nın yoludur. Cezaevinde güya açlık grevi başlatanlara bunlar sahip çıkıyor. Bunların derdi kendi suçlarını bastırmaktır. Millletimiz olup biteni görüyor. Biz her zaman hakikatleri anlatacağız, takdiri milletimize bırakacağız.



O gece canları pahasına sokakları meydanları dolduran milyonların, şehitlerin ve gazilerin üzerimizdeki vebalini aklımızdan çıkarmayacağız. Birileri hava meydanından kaçar gider birileri şehadete yürür. Fark budur! Bu vesileye Lice ilçe başkan yardımcımıza Allah'tan rahmet diliyorum.



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