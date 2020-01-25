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Erdoğan'dan Elazığ depremi açıklaması

Erdoğan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Twitter'dan mesaj yayınladı

GÜNDEM 25.01.2020, 01:00 25.01.2020, 01:00
Erdoğan'dan Elazığ depremi açıklaması

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydan gelen 6,8 büyüklüğünde depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklma yaptı.

Erdoğan'ın mesajı şöyle;

Elazığ’da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik. Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip etiğimizin bilinmesini istiyorum. Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla Milletimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum.

Ayrıntılar gelecek...

ulusal.com.tr

#AFAD #deprem #Elazığ #erdoğan
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