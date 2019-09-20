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Erdoğan'dan evlat nöbeti talimatı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kurmaylarından Diyarbakır'daki evlat nöbetlerinin sulandırılmamasını istedi. Erdoğan "Bu ziyaretleri Ak Parti organize ediyormuş gibi yansıtılmak isteniyor, buna müsaade etmeyin" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyelerden gelen makul taleplerin karşılanması için bakanlara talimat verdiğini de söyledi.

Erdoğan'dan evlat nöbeti talimatı

Evlat nöbetlerinin sulandırılmamasını istedi. Kurmaylarına bu yönde talimatlar verdi.

Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantıları Çarşamba günü peş peşe yapıldı. Toplantılarda çocuklarını PKK'dan kurtarmak için HDP Diyarbakır İl Binası önünde eylem yapan aileler gündeme geldi.

Toplantıda yöneticiler Diyarbakır'a gitmek istediklerini ifade etti. Erdoğan da "Eylemleri Ak Parti organize ediyor" imajı verilmemesini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 Eylül'de 29 büyükşehir belediye başkanını parti ayrımı olmadan Ankara'da toplamıştı. Erdoğan bu toplantıların kendi başkanlığında süreceğini söyledi. Ayrıca İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere özel talebi olanlara randevu vereceğini kaydetti.

CHP'li belediyelerle çalışmayı sürdüreceklerini de ifade etti Erdoğan. "Şehirlerde bir hizmetsizlik olursa bunun kaynağı biz olmayacağız" dedi. Belediyelerden gelecek makul taleplerin karşılanması için bakanlara da talimat verdi.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #erdoğan #diyarbakır #evlat nöbetleri #ak parti
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